Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Başladı

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Karayollarındaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı ve yön değişikliği yapıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşakları kesimi 0-10. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları kesimi 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 17-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ortaklar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT Projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde YHT hattı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle her iki yöndeki sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan ve kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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