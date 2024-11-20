Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Köşk- Yenipazar kavşakları 0-15. kilometrelerinde şev çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten devam edecek.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaş-Kalkan yolunun 43-45. kilometrelerinde yapım, Hasdal- Subaşı yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo tesisi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım ve 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Batman-Hasankeyf- Midyat yolunun 9-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritlerden sürdürülüyor.

Giresun- Espiye ayrımı- Dereli yolunun 10. kilometresinde Duroğlu Tüneli'nin iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.