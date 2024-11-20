Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerekiyor.

20.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Köşk- Yenipazar kavşakları 0-15. kilometrelerinde şev çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten devam edecek.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaş-Kalkan yolunun 43-45. kilometrelerinde yapım, Hasdal- Subaşı yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo tesisi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) menfez çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı onarım ve 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Batman-Hasankeyf- Midyat yolunun 9-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritlerden sürdürülüyor.

Giresun- Espiye ayrımı- Dereli yolunun 10. kilometresinde Duroğlu Tüneli'nin iki yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: AA

trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:43 Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
13:53 Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1’i ağır 3 yaralı Kamyon inşaat iskelesine çarptı:1'i ağır 3 yaralı
13:38 Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı Gelin, düğünün başlamasına yarım saat kala damadın amcası ile ilişkiye girerken basıldı
13:36 Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış Kim ne kadar kazanacak Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış! Kim ne kadar kazanacak?
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
13:27 Süper Lig’de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide Süper Lig'de yabancı VAR hakemi dönemi başlıyor: İlk deneme derbide
13:24 Beyoğlu’nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu
13:21 Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında
13:20 FIFA, Pendikspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi FIFA, Pendikspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 09:23:59. #1.13#
SON DAKİKA: Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.