Başkentte, trafikte tartıştığı halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray'a tehdit ve darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Altunsaray ile şüpheli K.Ü.Ö. arasında trafikte "yol verme" nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma esnasında K.Ü.Ö'nün Altunsaray'a yönelik tehdit ve darp girişiminde bulunduğu görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri K.Ü.Ö'yü gözaltına aldı.
İdari para cezası uygulanan şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi.
Şüpheli hakkında "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.Ü.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Tartışma: Sanatçı Darp Girişimine Uğradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?