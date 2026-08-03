Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 5 Bıçak Darbesiyle Yaralandı - Son Dakika
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Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 5 Bıçak Darbesiyle Yaralandı

Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti: 5 Bıçak Darbesiyle Yaralandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 24 yaşındaki Fatih Aslan, vücudunun 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli Ümit Can A. olay sonrası polis merkezine giderek teslim oldu, yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada 5 yerinden bıçaklanan Fatih Aslan (24), ağır yaralandı. Olayın ardından otomobiline binerek uzaklaşan şüpheli Ümit Can A. (22), polis merkezine gidip, teslim oldu.

Olay, Fatih Mahallesi Yeni Cider Yolu'nda meydana geldi. 45 M 6045 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Aslan ile 59 ND 300 plakalı otomobili kullanan Ümit Can A., trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü, birbirinin araçlarına zarar verdi. Ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada sürücülerden Fatih Aslan, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Aslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslan'ın durumunu ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından otomobiline binerek uzaklaşan şüpheli Ümit Can A. ise Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne gidip, teslim oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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