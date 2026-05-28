Traktör Dereye Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alim Akbulut yönetimindeki 58 EK 276 plakalı traktör, Tatar ile Kale köyü arasında dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.?
Kazada, sürücü Akbulut hayatını kaybetti.
