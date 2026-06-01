Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi'nde Mehmet Ali Yıldırım'ın (80) evinin önüne park etmeye çalıştığı traktör, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü Yıldırım ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?