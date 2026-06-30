Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ortaca Mahallesi Mezaryüzü mevkisinde, 76 yaşındaki Tahsin Coşkun idaresindeki traktör, yamaç alandan geçerken devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, sürücü Coşkun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tahsin Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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