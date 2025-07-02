Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kızılcaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Tatık (74), evinin önündeki traktörüne römork takmak için araçtan indi.
Bu sırada hareket eden traktörün altında kalan Tatık, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tatık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Kazası: 74 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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