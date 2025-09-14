Traktör Kazası: 89 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Traktör Kazası: 89 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Kazası: 89 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
14.09.2025 15:29
Karasu'da fındık tarlasında traktörden düşen 89 yaşındaki Ali Uygun yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kendisine ait fındık tarlasında traktörden düşüp teker ile ağaç arasında Ali Uygun (89), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Paralı Mahallesi'nin Aşılamalık mevkiinde meydana geldi. Ali Uygun (89) kendisine ait fındık bahçesinde traktörüyle giderken kontrolü yitirip, düştü. Uygun, fındık ağacı ile teker arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali Uygun'un cansız bedeni, otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Traktör Kazası: 89 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Traktör Kazası: 89 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
