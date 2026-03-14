Traktör Kazasında 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Traktör Kazasında 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

14.03.2026 17:49
Bursa Gemlik'te devrilen traktörün altında kalan Mustafa Çoklu, hayatını kaybetti.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde tarlasına giderken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Çoklu (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Umurbey Mahallesi ile Muratoba Mahallesi arasındaki Yağpınarı mevkisinde meydana geldi. 16 JH 957 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek üzere rampayı tırmanan Mustafa Çoklu, direksiyon kontrolünü kaybetti. Çoklu, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çoklu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
