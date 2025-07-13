Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da tekerleği kopan traktörün devrildiği kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Vedat Peker (44) idaresindeki 19 ABZ 767 plakalı traktör, merkez Şanlıosman köyü Balcıoğlu mevkisinde tekerleğinin kopması sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Peker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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