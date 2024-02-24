Trakya\'da kış koşulları buğday üretimi açısından olumlu seyrediyor

Güncel

Trakya'da kış koşulları buğday üretimi açısından olumlu seyrederken çiftçi, kalite ve verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, hava şartlarının buğdayın gelişimi için son derece elverişli olduğunu söyledi.

Buğdayın çıkış ve çimlenme sürecini üst seviyede tamamladığını ifade eden Şaylan, "Geçen ay da soğuk hava şartları buğdayın üşümesini sağladı. Buğdayın durumu bu yıl iyi görünüyor." dedi.

Geçen yıl buğday üretimine kötü başlayıp hava koşullarındaki iyileşmeyle iyi bir hasat sezonu geçirdiklerini dile getiren Şaylan, bu yıl geçen yıla göre daha fazla verim ve kalite beklediklerini belirtti.

Buğdayın dane oluşumunda yağışların büyük önem taşıdığını söyleyen Şaylan, "Nisan ve mayıs aylarında yağışlar olursa buğday yüzümüzü güldürecek. Nisan ve mayıs ayları buğdayın tane tutmaya başladığı, bitkinin zorlandığı aylar." dedi.

"Buğdayda görüntü şu an çok güzel"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da çiftçilerin geçen haftaki yağıştan sonra gübreleme yaptığını söyledi.

Buğdayın renginin koyu yeşile döndüğünü belirten Arabacı, "Şu an buğdayın gelişimi çok güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yağış miktarı açısından bir sıkıntı yok, yeterli tav var arazide. Kış yağışlarıyla toprağın suyu depolaması gerektiğini söylemiştik. Yine aynı şekilde ilkbaharda da yağışlar devam ederse toprak doyuma ulaşır." diye konuştu.

Arabacı, beklenen ilkbahar yağışlarının buğday verimine katkı sağlayacağını kaydetti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kar yağışı sonrası ara ara etkili olan yağışların çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

Geçen yılki kuraklıktan sonra bu sene alınan yağışların üretici için sevindirici olduğunu ifade eden Saygı, "Yağışlar, ekili ürünler için çok faydalı oldu. Kar yağması özellikle toprağın su tutması için faydalı oldu. Buğdayda görüntü şu an çok güzel. Çiftçiyi üzecek herhangi bir olumsuzluk yok. Bahar yağmurları da istenilen gibi olursa bu sene verim çiftçiyi mutlu eder. Bu yılın geçen yıla göre daha verimli olmasını ümit ediyoruz." dedi.