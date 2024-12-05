Trakya\'da Dizel Motorlar için Yeni Egzoz Susturucu

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Trakya Üniversitesinde (TÜ) dizel motorlu araçlarda emisyonları azaltan ve yakıt tasarrufu sağlayan egzoz susturucusu geliştirildi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dinçer Akal, yüksek lisans danışmanlığını yaptığı öğrencisi Makine Yüksek Mühendisi Doğancan Şenol ile tez çalışması kapsamında 2000 yılından önce kullanılan dizel motorlarda egzoz geri basıncından kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla yeni egzoz susturucusunun tasarımını ve imalatını gerçekleştirdi.

Tez çalışmasında traktör ve ticari araçların egzozlarından çıkan gaz ve partiküllerin zararları ile bunların azaltılması için tasarlanacak susturucunun üzerinde deneyler yapıldı.

Çalışmada Akal ve Şenol, tek oda ve tek giriş-çıkış borusuna sahip çapraz akışlı susturucu modelini kullandı.

Araçlara monte edilerek yapılan denemelerde egzoz emisyonlarındaki insan sağlığı ve çevre için en zararlı partikül miktarında yüzde 50'ye yakın azalma gözlendi. Motorun yakıt tüketiminin de düştüğü ortaya konuldu.

"Her anlamda katkı sağladığını gördük"

Doç. Dr. Akal, AA muhabirine tekniği bilinen bir yöntemin üzerinde yeni geliştirme ve tasarım yaptıklarını söyledi.

Egzoz geri basıncının azaltılmasının motorun performans değerlerini iyileştirirken yakıt tüketimini de azalttığını belirten Akal, çevreyi koruyan ve maddi kazanç sağlayan bir tasarım yapıldığını ifade etti.

Euro 6 dizel motorlarda Adblue teknolojisinin kullanıldığını ve partikül filtresinin bulunduğunu anlatan Akal, şunları kaydetti:

"Eski motorlarda bunlar olmadığı için egzozdan zararlı partiküller çıkıyor. Dizel emisyonlardaki en tehlikeli maddelerden partikül maddesi. Bu maddeyi azaltmayı hedefledik. Yaptığımız çalışmayla geliştirilen susturucu sayesinde partikül miktarında yüzde 50 azalma gördük. Egzoz geri basıncı azaldığı için yakıt tüketimi de azalmış oluyor ve ekonomik fayda sağlıyor. Aynı zamanda tasarlanan egzoz da mevcut egzozlara göre yüzde 50 daha az malzeme kullanılıyor. Her anlamda katkı sağladığını gördük."

Uygulaması sürücü tarafından yapılabilir

Makine Yüksek Mühendisi Doğancan Şenol da geliştirdikleri egzoz susturucusuyla 2000 yılından önce üretilen dizel motorların emisyon değerlerinin bugünkü değerlere ulaşmasını sağladıklarını söyledi.

Egzoz susturucusunda yapılan uygun değişikliklerle bunu başardıklarını anlatan Şenol, şöyle devam etti:

"Emisyon değerlerine baktığımızda yarı yarıya bir azalma görüyoruz. Deneylerimizi yerli ve milli üretim yapan AR-GE tesisinde gerçekleştirdik. Tasarladığımız egzoz susturucusu daha sonra emisyon testine girdi ve geliştirdiğimiz ürün mevcutta kullanılana göre yarı yarıya düşüş sağladı. Emisyon değerleri inince motor performansı artıyor ve yakıt tüketimi yüzde 15-20 civarında düşüyor. Uygulaması da gayet basit. Traktör sürücüsü kendi imkanlarıyla egzozun kelepçesini söküp çıkarıyor. Yenisini takıp cıvataları sıktıktan sonra sürüşe devam edebiliyor."

Egzoz emisyon ölçüm firması sahibi Bilgehan Adıgüzel de geliştirilen susturucunun emisyon değerlerini azalttığını gözlemlediklerini ifade etti.