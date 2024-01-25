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Trakya'da Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Trakya'da Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gece sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları, süs havuzlarının buz tutmasına ve çatıların kırağa kaplanmasına neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buzlanma oluşan yollarda önlem aldı. Tekirdağ'da da buzlanmalar meydana geldi ve trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Kırklareli'nde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Trakya\'da Soğuk Hava Yaşamı Olumsuz Etkiledi
25.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:32
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Trakya'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında seyrediyor.

Soğuk hava nedeniyle Edirne'deki süs havuzları buz tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, çatılar ve bitkilerin üzeri kırağıyla kaplandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buzlanma oluşan yollarda önlem aldı.

Tekirdağ'da da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi, trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Kırklareli'nde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA
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