Trakya Kalkınma Ajansı Muratlı Devlet Hastanesinin ebe projesine destek verdi

Trakya Kalkınma Ajansı Muratlı Devlet Hastanesinin ebe projesine destek verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Muratlı Devlet Hastanesinin ebe projesi için sözleşme imzalandı. Proje, Tekirdağ'daki ebelerin eğitim ve danışmanlık becerilerini geliştirip kadın sağlığı hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Yaşam Boyu Kadın Sağlığı İçin Ebelerin Güçlendirilmesi" Projesi için sözleşme imzalandı.
Muratlı Devlet Hastanesinin hazırladığı proje, programın temmuz-ağustos dönemi kapsamında destek almaya hak kazandı.
Proje sözleşmesi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Muratlı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Egemen Yavaş tarafından ajansın merkezinde imzalandı.
Proje kapsamında Tekirdağ'da görev yapan ebelerin kadın sağlığı alanındaki mesleki bilgilerinin, danışmanlık ve eğitim verme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Çalışmayla kadınlara yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: AA
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