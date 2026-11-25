Trakya Üniversitesinde düzenlenen 13. Örgütsel Davranış Kongresi'nde sunulan araştırmada, gelişmeleri kaçırma korkusu ile sosyal ortamlarda telefon nedeniyle karşısındaki kişiyi ihmal etme davranışı arasındaki ilişki ele alındı.

Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında görevli Öğr. Gör. Dr. Eda Emül'ün de araştırmacıları arasında yer aldığı çalışma, 13. Örgütsel Davranış Kongresi'nin "Dijitalleşme ve Teknostres" başlıklı oturumunda sunuldu.

"FOMO ve Phubbing İlişkisinde Nomofobinin Aracı, Bilinçli Farkındalığın Düzenleyici Rolü" başlıklı araştırmada, gelişmeleri kaçırma korkusu (FOMO), telefondan uzak kalamama kaygısı (nomofobi) ve sosyal ortamlarda telefon nedeniyle karşısındaki kişiyi ihmal etme davranışı (phubbing) arasındaki ilişkiler incelendi.

Emül, AA muhabirine, dijital çağda insanların telefonlarından ve internetten uzak kaldıklarında kaygı yaşayabildiğini belirterek, bu durumun sosyal ortamlardaki iletişim alışkanlıklarına da yansıdığını söyledi.

İnsanların bir araya geldiklerinde bile telefonlarıyla ilgilenebildiğine dikkati çeken Emül, "Bunun yanı sıra yine sosyal çevrelerinde bir ortama katıldıklarında bir iletişim esnasında telefonu kontrol etme dürtüsü yaşaması ve kaygı yaşaması, andan kopması gibi duyguları ele aldık. Aslında bunlar da çalışma hayatında örgütsel davranış konularında önemli kavramlar." ifadelerini kullandı.

FOMO'nun gelişmeleri kaçırma korkusu anlamına geldiğini anlatan Emül, kişilerin sosyal medyada başkalarının yaşamlarını, paylaşımlarını ve katıldıkları etkinlikleri sürekli merak ederek takip ettiğini dile getirdi.

Bu gelişmeleri takip etme isteğinin zamanla kaygıya dönüşebildiğini belirten Emül, "İnsanların çağımızda özellikle sosyal medyayı çok takip etmesi, kişilerin hayatlarını, onların paylaştıklarını, yaptıkları etkinlikleri sürekli merak edip kaygı duyup onları kontrol etmesi ve kontrol edemediği durumda da kaygı yaşaması gibi konular söz konusu." dedi.

Araştırmada nomofobi kavramını da ele aldıklarını aktaran Emül, telefon veya internet erişiminin kesilmesi durumunda ortaya çıkan kaygının bireylerin günlük yaşamındaki etkilerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Araştırmanın mevcut aşamasında Türkiye'de yaşayan, 18 yaş üstü, çalışan ve sosyal medya kullanan 217 kişiden çevrim içi anket yöntemiyle veri toplandı.

Mevcut veriler üzerinden yapılan analizlerde FOMO, nomofobi ve phubbing arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edildi. Nomofobinin FOMO ile phubbing arasındaki ilişkide aracılık rolü desteklenirken bilinçli farkındalığın düzenleyici rolüne ilişkin hipotezler desteklenmedi.

Çalışmanın henüz tamamlanmadığını ve veri toplama sürecinin sürdüğünü vurgulayan Emül, dijital çağda bireylerin psikolojisini ve sosyal ilişkilerini etkileyen kavramları bir arada incelemeyi amaçladıklarını ifade etti.