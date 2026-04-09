Trakya Üniversitesi\'nde 5 Program Akredite Oldu

Trakya Üniversitesinde 5 program, Fen- Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) değerlendirmesini başarıyla geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesinin Sanat Tarihi, Tarih, Almanca Mütercim ve Tercümanlık programları ile Fen Fakültesinin Biyoloji programı, FEDEK tarafından ara değerlendirme kapsamında incelendi. Fen Fakültesi Matematik programı ise yeniden akreditasyon sürecinden geçti.

Dernek tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ziyaretlerinde programlar, eğitim-öğretim kalitesi, öğretim elemanı yeterliliği, program çıktıları ve fiziki imkanlar açısından değerlendirildi.

Değerlendirme sürecinin kapanış programına Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, ilgili fakültelerin dekanları ve akademisyenler katıldı.