Trakya Üniversitesi\'nde 790 Mezuniyet Sevinci

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda düzenlenen mezuniyet töreninde 790 öğrenci mezun oldu.

Balkan Kongre Merkezinde iki oturum halinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, üniversitenin tanıtım filminin gösterimiyle devam etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada mezunlara seslenerek sağlık alanında görev yapacak bireylerin büyük bir sorumluluk üstleneceğini söyledi.

Meslek hayatlarında vicdan, doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden ayrılmamalarını isteyen Hatipler, "İnsan hayatına dokunacaksınız. Görevinizi yerine getirirken insan sevgisini, merhameti ve etik değerleri daima ön planda tutun." dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysu Zekioğlu ise mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması olmadığını belirtti.

Bugünün hayallerin emekle buluştuğu, fedakarlığın başarıya dönüştüğü ve geleceğe uzanan yeni yolların açıldığı özel bir gün olduğunu ifade eden Zekioğlu, öğrencilerin elde ettikleri başarının ailelerinin ve akademisyenlerin desteğiyle anlam kazandığını kaydetti.

Okul birincisi İrem Öktül de başarının hedefe ulaşmak için sabırla yürümekle mümkün olduğunu belirterek mezun arkadaşlarına seslendi.

Sağlık çalışanlarının üstleneceği sorumluluğa dikkati çeken Öktül, "Bizler sağlık çalışanlarıyız. Bir gün bir hastanın korkusunu azaltan bir sözde, bir ailenin umudunda, bir çocuğun gülümsemesinde ve bir insanın yeniden hayata tutunmasında payımız olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, tören kep atılmasıyla sona erdi.