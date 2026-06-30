Trakya Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Trakya Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni
30.06.2026 09:29
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Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2025-2026 mezunları diplomalarını alarak meslek hayatına adım attı.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, beş yıllık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademisyenlere ve ailelere teşekkür etti.

Diş hekimliği eğitiminin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu belirten Hatipler, mezunları saygın bir mesleğin mensupları olarak uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mezunların Trakya Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Hatipler, genç diş hekimlerine meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz da mezuniyetin yıllar süren emek ve fedakarlığın karşılığı olduğunu belirterek, mezunlara meslek yaşamlarında bilimin rehberliğinden ayrılmamaları ve insan odaklı bir anlayışla çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Fakülte birincisi Sudenur İşlek ise mezunlar adına yaptığı konuşmada akademisyenlere ve ailelerine teşekkür ederek, mesleklerini bilimin ışığında en iyi şekilde icra edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları verildi. Mezun öğrenci Selin Beyza Altay, fakülte flamasını 4. sınıf öğrencisi Arif Taner Ceyhan'a devretti.

Tören, meslek andının okunması ve kep atılmasıyla sona erdi. Programa rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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