Trakya Üniversitesi'nde Mezunlar için Fotoğraf Platformu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nde Mezunlar için Fotoğraf Platformu

09.06.2026 09:31
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Mezunlar, Balkan Kongre Merkezi'nde fotoğraf platformu ile anılarını ölümsüzleştiriyor.

Trakya Üniversitesinde mezun öğrenciler için fotoğraf çekim platformu oluşturuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin mezuniyet anılarını daha da özel kılmak amacıyla Balkan Kongre Merkezi bahçesine fotoğraf platformu yerleştirildi.

Platform sayesinde öğrenciler ve aileleri, mezuniyet anılarını ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirebilecek.

Alan, mezuniyet törenleri öncesinde ve sonrasında öğrencilerin arkadaşları ve aileleriyle bir araya gelerek bu özel günü kayıt altına almalarına imkan sağlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi'nde Mezunlar için Fotoğraf Platformu - Son Dakika

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