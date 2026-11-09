Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu yarışmasında üçüncülük ve mansiyon aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu yarışmasında üçüncülük ve mansiyon aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu yarışmasında üçüncülük ve mansiyon aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 'Teneffüs' temalı 21. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda üçüncülük ve mansiyon ödülü aldı. 61 projenin yarıştığı etkinlikte afet sonrası çocukların eğitim ve oyun ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 21. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Teneffüs" temasıyla düzenlenen yarışmaya 61 proje katıldı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda kolokyum, sergi ve ödül töreni düzenlendi.

Afetler sonrasında çocukların eğitim, oyun, sosyal etkileşim ve mekansal aidiyet ihtiyaçlarının mimari tasarım açısından ele alındığı yarışmada, öğrencilerin geliştirdiği projeler jüri tarafından değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, programda yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek Çuhadaroğlu firmasıyla gerçekleştirilen ortaklığın değerli olduğunu belirtti.

Şehirlerin ruha ve maneviyata ihtiyaç duyduğunu ifade eden Hatipler, yapıların bir "gönül ruhsatına" sahip olması gerektiğini kaydetti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da 2009 yılından sonra yarışmaya yeniden ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, fakültede yarışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Çuhadaroğlu Genel Müdürü Gökhan Atsız ise organizasyona ev sahipliği yapan üniversiteye teşekkür ederek, başarılı öğrencilere şirket bünyesinde istihdam fırsatları sunmaya açık olduklarını ifade etti.

Jüri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan da öğrencilerin afet ve risk senaryolarına yönelik yaratıcı ve duyarlı çözümler geliştirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından düzenlenen kolokyumda yarışma projeleri değerlendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri ve teşekkür plaketleri verildi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Trakya ÜniversitesiKültür SanatEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:12:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi öğrencileri Çuhadaroğlu yarışmasında üçüncülük ve mansiyon aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android