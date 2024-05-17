Trakya Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için dayanışma çadırı kurdu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için dayanışma çadırı kurdu

Trakya Üniversitesi öğrencileri Gazze\'ye destek için dayanışma çadırı kurdu

Trakya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek amacıyla 'dayanışma çadırı' kurdu. Öğrenciler, çadır alanında İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların fotoğraflarını sergileyerek dikkat çekiyor. Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayan öğrenciler, gece gündüz demeden çadır alanında bekliyor. Öğrenciler, Gazze'ye destek olmak ve saldırıların durması için seslerini duyurmaya çalışıyor.

17.05.2024 17:39
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Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek amacıyla "dayanışma çadırı" kurdu.

Balkan Yerleşkesi girişine kurdukları alanı Türk ve Filistin bayraklarıyla donatan öğrenciler, İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların fotoğraflarını sergileyip yaşanan zulme dikkati çekiyor.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayan öğrenciler, ders saatlerine göre gece gündüz demeden çadır alanında bekliyor.

TÜ İlahiyat Fakültesi öğrenicisi ve Rumeli Gençlik Topluluğu Başkanı Yusuf Sakallı, AA muhabirine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının aylardır sürdüğünü söyledi.

Üniversite öğrenci olarak Gazze halkının yanında olduklarını belirten Sakallı, "Gazze'ye destek olmak için nöbetteyiz. Arkadaşlarımız ve hocalarımız sağ olsun destek veriyorlar. Gazze'de vahim bir durum yaşanıyor, saldırıların bir an önce durması lazım. Gazze'de insanlık suçu yaşanıyor. Çoluk çocuk demeden herkesi öldürüyorlar. Böyle bir durum kabul edilemez. Buna 'dur' demek için biz de Edirne'den, Türkiye'den sesimizi duyurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Kuzey Makedonya vatandaşı Sabir Salai ise Gazze için insanlık nöbeti tuttuklarını ifade etti.

Saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Salai, "Katil İsrail tarafından insanlar öldürülüyor ve soykırım uygulanıyor. Bu saldırıların durması lazım. Biz burada nöbet tutarak bir protesto eylemi yapıyoruz. İnşallah bir an yaşanan acılar sona erer." dedi.

Kaynak: AA

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