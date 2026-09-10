Trakya Üniversitesi roket takımı Akdoğan\'ı Aksaray\'da başarıyla fırlattı

Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ITDC Trakya Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması kapsamında geliştirdiği "Akdoğan" roketinin atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ROKETSAN yürütücülüğünde 7-13 Eylül tarihlerinde Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen yarışmada Trakya Üniversitesini temsil eden takım, yaklaşık 10 aylık tasarım, üretim ve test sürecinin ardından geliştirdiği roketle atış yaptı.

Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Deniz Taşkın ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aydan Demirhan danışmanlığında çalışmalarını sürdüren takım, yarışmaya katılan 400 takım arasından ilk 20'ye girerek finalist olmaya hak kazanmıştı.

ITDC Trakya Roket Takımı'nın yarışmadaki derecesinin, önümüzdeki günlerde açıklanacak sonuçların ardından belli olacağı bildirildi.