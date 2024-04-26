Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Trakya Üniversitesinde İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları protesto edildi

Trakya Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile 'Bebek katili İsrail' yazılı pankartlar taşıdı. Cami inşaatı önünde toplanan öğrenciler, Mescid-i Aksa için yazılan şiirler okudu ve Filistin için dua etti. Grup adına açıklama yapan bir öğrenci, Filistin'de yaşananların vicdanları derinden yaraladığını belirterek, insanlık suçlarına son verilmesi ve barışçıl bir çözümün sağlanması gerektiğini vurguladı.

26.04.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Bebek katili İsrail" yazılı pankart taşıyan öğrenciler Balkan Yerleşkesi'ndeki cami inşaatı önünde bir araya geldi.

Trakya'dan Geçerken Topluluğu üyesi öğrenciler Mescid-i Aksa için yazılan şiirleri okudu, İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş da Filistin için dua etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Büyükçetintaş grup adına yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların vicdanları derinden yaraladığını söyledi.

İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlenmeye devam ettiğini ifade eden Büyükçetintaş,"Siviller her durum ve koşulda korunmalı ve toplu cezalandırma gibi insanlık dışı muamelelerden kesinlikle uzak tutulmalıdır. Bölgede büyük travmalara yol açan ve uzun yıllar devam eden bu sorun, artık iki devletli çözüme yönelik yerleşik Birleşmiş Milletler prensipleri temelinde barışçıl yollarla, adalet sağlanarak daimi bir çözüme kavuşturulmalıdır." dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Filistin, İsrail, Gazze, Bebek, Cami, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement