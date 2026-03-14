Trakya Üniversitesinde Omurga Toplantısı
14.03.2026 16:55
TOTBİD Omurga Şubesinin bölgesel toplantısı Trakya Üniversitesi'nde yapıldı; omurga hastalıkları ele alındı.

Trakya Üniversitesinde Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Omurga Şubesinin bölgesel toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda omurga hastalıkları konuları ele alındı.

Program kapsamında özellikle omurga enfeksiyonları ve omurga tümörleri üzerine bilimsel sunumlar yapılarak güncel yaklaşımlar değerlendirildi.

Toplantıya Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, TOTBİD Omurga Şubesi Başkanı Prof. Dr. Haluk Berk ve akademisyenler katıldı.

Jandarmadan trafik eğitimi

Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları trafik kurallarına yönelik bilgilendirdi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Salarlı köyünde kahvehanede düzenlenen eğitimde ekipler vatandaşlara trafik güvenliği kapsamında bilgiler verdi.

Ekipler genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, alkollü araç kullanımı ve sonuçları, motosikletlerde kask kullanımı, yaya kuralları, trafik kazalarının oluşumu ve sonuçları, traktör ve diğer tarım araçlarının sürüş kurallarını anlattı.

Eğitimin sonunda ekipler soruları yanıtladı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

