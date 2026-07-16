Trans Öğretmenin İşten Çıkarılması ve Onur Yürüyüşü Soruşturması - Son Dakika
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Trans Öğretmenin İşten Çıkarılması ve Onur Yürüyüşü Soruşturması

16.07.2026 16:46
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EMEP Milletvekili Karaca, trans öğretmenin işten çıkarılması ve avukatlara açılan soruşturmayı sorguladı.

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, özel bir kurumda görev yapan trans öğretmenin işten çıkarılması ve Kuşadası'nda 1. Onur Yürüşü'nü izleyen avukatlara soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iki soru önergesi verdi.

Karaca, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yanıtlaması istemli önergesinde, İstanbul Sarıyer'de bulunan Özel Açı Okulları'nda beş yıl boyunca İngilizce öğretmenliği yapan Zoe Lila'nın cinsiyet uyum sürecini okul yönetimiyle iş birliği içinde, pedagojik ilkeler doğrultusunda düzenlenen bir seminerle öğrenci ve velilerle paylaşmasının ardından bazı medya organlarında kişisel bilgileri ve fotoğrafları yayımlanarak hedef gösterildiğini belirtti.

Önergede, öğretmenin hedef gösterilmesinin ardından ölüm tehditleri aldığı, can güvenliği endişesiyle evini terk etmek zorunda kaldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul hakkında soruşturma başlattığı ve sonrasında Lila'nın iş sözleşmesinin yenilenmediğini ifade eden Karaca, öğretmenin, okul yönetiminin Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yaptığı görüşmelerin ardından işini kaybettiğini söylediğine dikkati çekti.

Karaca, Bakan Tekin'den okul hakkında başlatılan soruşturmanın hukuki gerekçesini, Zoe Lila'nın iş sözleşmesinin yenilenmemesinde bakanlığın herhangi bir talimatı veya yönlendirmesinin bulunup bulunmadığını, üç bakanlık arasında yapılan görüşmelerin içeriğini, öğretmenin can güvenliğinin sağlanması için herhangi bir adım atılıp atılmayacağını ve son beş yılda benzer nedenlerle işine son verilen ya da sözleşmesi yenilenmeyen özel okul öğretmenlerinin sayısını açıklamasını istedi.

KUŞADASI'NDAKİ ONUR YÜRÜYÜŞÜ'NE İLİŞKİN SORUŞTURMAYI DA SORDU

Karaca'nın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği diğer soru önergesi ise 14 Haziran 2026 tarihinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilmek istenen 1. Onur Yürüyüşü sırasında yurttaşlara hukuki destek sunmak amacıyla alanda bulunan Aydın Barosu ve Ankara Barosu üyesi avukatlar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin oldu.

Önergede, etkinlik sırasında kolluk kuvvetlerinin avukatlara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptığı, görevlerini yerine getirdikleri sırada "Siz göreceksiniz" denilerek tehdit edildikleri ve daha sonra haklarında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Karaca, Gürlek'e avukatlar hakkında başlatılan soruşturmanın hukuki gerekçesini, görevini yapan avukatlara hukuka aykırı şekilde GBT uygulayan ve tehditte bulunduğu belirtilen kolluk görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini, avukatların görevlerini yapmalarının engellenmesinin savunma hakkının ihlali olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini, soruşturmanın LGBTİ'lere verilen hukuki destek nedeniyle yürütülmesine ilişkin bakanlığın açıklamasını, son beş yılda benzer gerekçelerle hakkında soruşturma açılan avukat sayısını ve savunma makamının bağımsızlığını korumaya yönelik bir plan bulunup bulunmadığını sordu.

Kaynak: ANKA

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