Traore Davasında Nihai Karar

Fransa'da Yargıtay, 2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren siyahi genç Adama Traore'nin ölümüyle ilgili jandarmalar lehine verilen takipsizlik kararını nihai olarak onadı.

Yerel medyadaki haberlere göre Yargıtay, Traore'nin ölümüyle ilgili alt mahkemenin verdiği karara ailesi tarafından yapılan itirazı değerlendirdi.

Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesi'nin Traore'nin ölümüyle ilgili jandarmalar lehine verdiği takipsizlik kararını nihai olarak onadı.

Alt mahkemenin kararına yapılan itirazı reddeden Yargıtay, ülkede Traore'nin ölümü hakkında 10 yıldır devam eden yargı sürecini sonlandırdı.

Traore'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, siyahi gencin ölümüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

Traore'nin ölümü

24 yaşındaki Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı.

Fransa'da 3 sorgu hakimi, 2023'te Traore'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

Paris Temyiz Mahkemesi 2024'te takipsizlik kararını onamış, Traore'nin ailesi karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurmuştu.

Olay günü Traore'yi gözaltına alan 3 jandarma, soruşturma kapsamında 2018'den bu yana tanık statüsündeydi.

Traore'nin ailesi, oğullarının ölümünden söz konusu 3 jandarmayı sorumlu tutuyor.

Gencin ölümünün ardından polis şiddetine karşı birçok kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti.