Traore Davasında Nihai Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Traore Davasında Nihai Karar

11.02.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Yargıtayı, Adama Traore'nin ölümüyle ilgili jandarmalar lehine verilen takipsizlik kararını onadı.

Fransa'da Yargıtay, 2016'da jandarma aracında yaşamını yitiren siyahi genç Adama Traore'nin ölümüyle ilgili jandarmalar lehine verilen takipsizlik kararını nihai olarak onadı.

Yerel medyadaki haberlere göre Yargıtay, Traore'nin ölümüyle ilgili alt mahkemenin verdiği karara ailesi tarafından yapılan itirazı değerlendirdi.

Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesi'nin Traore'nin ölümüyle ilgili jandarmalar lehine verdiği takipsizlik kararını nihai olarak onadı.

Alt mahkemenin kararına yapılan itirazı reddeden Yargıtay, ülkede Traore'nin ölümü hakkında 10 yıldır devam eden yargı sürecini sonlandırdı.

Traore'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, siyahi gencin ölümüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

Traore'nin ölümü

24 yaşındaki Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı.

Fransa'da 3 sorgu hakimi, 2023'te Traore'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

Paris Temyiz Mahkemesi 2024'te takipsizlik kararını onamış, Traore'nin ailesi karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurmuştu.

Olay günü Traore'yi gözaltına alan 3 jandarma, soruşturma kapsamında 2018'den bu yana tanık statüsündeydi.

Traore'nin ailesi, oğullarının ölümünden söz konusu 3 jandarmayı sorumlu tutuyor.

Gencin ölümünün ardından polis şiddetine karşı birçok kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traore Davasında Nihai Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:59:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Traore Davasında Nihai Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.