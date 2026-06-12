Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı.
A.S.K, idaresindeki 03 AGE 004 plakalı kamyonet, Termalkent Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte raylar üzerinde kaldı.
Bir süre sonra kamyonete Konya - İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kamyonetin sürüklendiği kazada yaralanan olmazken, hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Tren Kamyonete Çarptı, Yaralı Yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?