TRIPP için Goris'te buluşan Azerbaycan ve Ermenistan heyeti elektrik hattını görüştü

Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilgili kurumlarının temsilcileri, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesi kapsamında elektrik hatlarının döşenmesine ilişkin teknik konuları görüştü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin temsilcileri, Ermenistan'ın Goris kentinde bir araya geldi.

Toplantıda, TRIPP güzergahında elektrik hatlarının döşenmesine ilişkin teknik meseleler ele alındı ve bu alandaki ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca toplantıda ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon konuları ile çalışmaların ilerletilmesi için atılması gereken sonraki adımlar müzakere edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRIPP olarak da bilinen Zengezur Koridoru güzergahında Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru kurulabileceğini açıklamıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Azerbaycan'la elektrik enerjisi ticaretine açık olduklarını bildirmişti.