TRMOTOR Test Merkezi Açıldı - Son Dakika
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TRMOTOR Test Merkezi Açıldı

25.06.2026 13:47
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Milli motor alt bileşenlerinin test edileceği TRMOTOR Test Merkezi, Gebze'de açıldı.

Milli motorların ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenlerinin test edileceği Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

TRMOTOR'dan yapılan açıklamaya göre, TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi'nin açılışı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla yapıldı.

TF35000 başta olmak üzere TRMOTOR'un geliştirdiği milli motor ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenleri bu merkezde test edilerek doğrulanacak.

Merkezde Hava Türbinli Başlatıcı (ATS) ekipmanının platform motoruna entegre şekilde yüksek hızda çalışma modunu doğrulamak için ATS Overrunning Test Rigi, TF35000 motorunun yağlama sistemindeki hava-yağ ayrıştırma ünitesinin performansının doğrulanacağı TF35000 Deoiler Test Rigi savunma ve havacılık ekosistemine kazandırılacak.

Ayrıca motorun yakıt kontrol ünitesinin yakıt akışı, basınç ve debi çalışma koşullarına verdiği tepkinin doğrulanacağı TF35000 FMU Test Rigi ile yardımcı güç ünitesindeki güç aktarım ve yağlama sistemlerinin yük, sıcaklık ve dayanım koşullarında doğrulanacağı APU Dişli Kutusu Test Rigi de merkezde yer alacak.

Kritik fonksiyonlar doğrulanacak

TRMOTOR'un milli motor teknolojileri alanındaki mühendislik ve test kabiliyetlerini ileri taşıyacak olan merkezde, kritik motor alt sistemleri gerçek çalışma koşullarına benzer senaryolarda test edilecek. Merkezde yakıt kontrolü, hava-yağ ayrıştırma, güç aktarımı, yağlama ve yüksek devir dayanımı gibi kritik fonksiyonlar doğrulanacak.

Merkez ayrıca üniversite-sanayi işbirliğinin uygulamaya yansıyan bir örneğini oluşturuyor. Motor teknolojileri alanında öğrencilerin yerinde öğrenme deneyimlerine de katkı sunacak olan merkez, akademik çalışmaları da destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç, SSB Başkanı Haluk Görgün'ü merkezin açılışında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kendilerine, çalışmalarımıza gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Merkezin önemine ilişkin Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu merkezle birlikte, geliştirdiğimiz milli motor ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenlerini yerli test altyapılarımızla doğrulama yolunda önemli bir adım atıyoruz. TRMOTOR olarak tasarımdan teste uzanan mühendislik süreçlerimizde 'mühendislikte milli güç' yaklaşımı doğrultusunda milli motor teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak bu tür test altyapılarını ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRMOTOR Test Merkezi Açıldı - Son Dakika

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