Troya Müzesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Troya Müzesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Troya Müzesi\'nde Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Polyksena Lahdi'nin üzeri siyah örtü ile kapatıldı. Müze müdürü, tarihsel kökenlere değinerek kadına yönelik şiddetin önemine vurgu yaptı.

25.11.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
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ÇANAKKALE'de 5 bin yılı aşkın geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde bulunan Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği Polyksena Lahdi'nin üzeri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde siyah örtüyle kapatıldı.

Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan birçok eserin sergilendiği Troya Müzesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 1994 yılında Biga ilçesinde Kızöldün Tümülüsü'nde bulunan, üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği 2 bin 500 yıllık Polyksena Lahdi'nin üzeri 1 saatliğine siyah örtüyle kapatıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Kadına yönelik şiddetin tarihsel kökenleri var. Bunu Troya Destanı'nda ya da bağlantılı anıtlarda da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Aka Komutanı Agamemnon kızı İfigenya'yı kurban etmesi ya da bugün önünde durduğumuz Troya Kralı Priamos'un ve anne Hekabe'nin kızı Polyksena'nın kurban ediliş sahnesi de bunlardan birisi. Arkamızda duran 2 bin 500 yıllık lahit üzerinde bir kadının kurban ediliş sahnesi tüm yürek burkuculuğuyla işleniyor. Bugüne dikkat çekmek için Polyksena'nın kurban ediliş sahnesinin yer aldığı lahdi, siyah bir örtüyle örtüp 1 saat kadar üzerindeki şiddeti bloklamaya, engellemeye ve onu göstermemeye çalışıyoruz. Kadın başka hiçbir sebeple değil sadece insan olduğu için kıymetli ve değerli ve dolayısıyla biz de bulunduğumuz noktada bu değeri bu kıymeti tekrar vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Troya Müzesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi - Son Dakika

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