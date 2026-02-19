TRT 1 Ramazan Programları Duyuruldu - Son Dakika
TRT 1 Ramazan Programları Duyuruldu

19.02.2026 10:30
TRT 1, Ramazan boyunca çeşitli program ve yarışmalarla izleyicilere ulaşacak.

"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 10. Yıl", "Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi"nin yanı sıra "Vefa Sultan" dizisi, "Selam" ve "Hızır" belgeseli ile "Kur'an'ın Mesajı" tefsir programı ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında olacak."

Kurumdan yapılan açıklamaya göre TRT 1, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında ekranlardan gönüllere ulaşan bir dizi içerik yayınlayacak.

Ramazan aylarında bir ekran klasiği haline gelen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması", 10. sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Programda, son 9 yılın finalistlerinden seçilen 40 kişi yarışacak. Yarışmanın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken, Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu ise jüri olarak görev alacak.

"Ramazan Sevinci" ve "Sahur Bereketi" programları ekrana gelecek"

"Sahur Bereketi" programıyla her gece canlı yayına çıkacak Dursun Ali Erzincanlı, izleyicilerin gönül dünyasına hitap eden şiirlerle, hikayelerle ve alanında uzman konuklarla evlere misafir olacak."

"Ramazan Sevinci" programıyla her gün iftar öncesi izleyici karşısına çıkacak olan Doç. Dr. Mustafa Demirci, kardeşlik, komşuluk ve yardımlaşmanın önemini anlatacak. Programa akademisyen, yazar ve sanatçılar konuk olacak."

Kur'an-ı Kerim'in yorumlandığı "Kur'an'ın Mesajı" adlı tefsir programı, Prof. Dr. Ömer Çelik'in sunumuyla hazırlanarak, her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

"Vefa Sultan" yeni sezonuyla gönüllere dokunacak"

Başrolünde İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı ve TRT 1 ekranlarında ramazan boyunca yeni sezonu yayınlanacak olan "Vefa Sultan" dizisi, izleyicilerini manevi yolculuğa çıkaracak.

"Selam" belgeseli, farklı coğrafyalardan insanların etkileyici hikayeleri eşliğinde İslamiyet'i seçme ve İslamiyet'le şereflenme süreçlerini özgün örneklerle ekranlara getirecek. Dört bölümden oluşan belgesel dizisi, ramazan boyunca her cumartesi izleyicinin beğenisine sunulacak."

Sosyal sorumluluk konulu "Hızır" belgeseli ise "Sevginin ve insanlığın diliyle konuşanların" dünyanın dört bir yanındaki muhtaç gönüllere derman olma yolculuğunu ve kardeşlik köprülerini konu alacak. Dört bölümden oluşan belgesel, ramazan boyunca pazar günleri ekranlara gelecek.

Kaynak: AA

Televizyon, Belgesel, Kültür, Güncel, Medya, Trt, Son Dakika

