TRT 2'de Ağustos Ayı Sinema Seçkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT 2'de Ağustos Ayı Sinema Seçkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 2, ağustos boyunca dünya ve Türk sinemasından seçkin filmleri izleyicilere sunacak.

TRT 2, ağustos ayında dünya ve Türk sinemasının seçkin örneklerini izleyicilerin beğenisine sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2, ağustos ayı boyunca Oscar ve Cannes ödüllü yapımlardan TRT ortak yapımlarına, usta yönetmenlerin klasiklerinden televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlere uzanan özel seçkisiyle sinemaseverleri farklı hikayelerle buluşturacak.

Hayao Miyazaki, Andrey Zvyagintsev, Majid Majidi ve Seyfi Teoman gibi yönetmenlerin eserlerinin yer aldığı seçki, Japonya, Meksika, Fransa ve İran yapımı filmlerle zengin bir coğrafi çeşitlilik sağlıyor.

Mülteci krizi, akran zorbalığı, insan iradesi ve kimlik arayışı gibi evrensel temaları odağına alan yayın akışında, zamansız sinema klasiklerinin yanı sıra TRT ortak yapımları ve televizyonda ilk kez yayımlanacak iddialı filmler izlenebilecek.

Vicdanı ve insan hikayelerini merkeze alan seçki, her akşam 21.30'da TRT 2 ekranında sinemaseverlerle buluşacak.

Ağustos ayı programında, 1 Ağustos'ta "Rüzgar Yükseliyor" (The Wind Rises), 2 Ağustos'ta "Kusursuz Saray" (L'incroyable Histoire du Facteur Cheval), 3 Ağustos'ta "Yaz Mevsimi" (Tabestane Haman Sal), 4 Ağustos'ta "Süleyman'ın Hikayesi" (L'histoire de Souleymane), 5 Ağustos'ta "Tatil Kitabı", 6 Ağustos'ta "İnce Sarı Çizgi" (La Delgada Linea Amarilla), 7 Ağustos'ta "Çekirge" (Malakh), 8 Ağustos'ta "Kurallar Bunlar" (Takva su Pravila), 9 Ağustos'ta "Genç Kadın ve Deniz" (Young Woman and the Sea), 10 Ağustos'ta "DNA" (ADN), 11 Ağustos'ta "Bir Numara" (Numero Une), 12 Ağustos'ta "Ceviz Ağacı", 13 Ağustos'ta "Keman Öğretmeni" (Tudo Que Aprendemos Juntos), 14 Ağustos'ta "Hayatın Renkleri" (Gabbeh) ve 15 Ağustos'ta "Apollo 13" filmi yer alıyor.

Ayrıca 16 Ağustos'ta televizyonda ilk kez ekrana gelecek "Kanto", 17 Ağustos'ta "Anneye Giden Yol" (Anaga Aparar Jol), 18 Ağustos'ta "Oyun Alanı" (Un Monde), 19 Ağustos'ta "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", 20 Ağustos'ta "Derin Kuyu" (Shynyraw), 21 Ağustos'ta "Umutsuz Saatler" (Lakewood), 22 Ağustos'ta "Işığın Muhafızı" (Shyrakshy), 23 Ağustos'ta "Fısıldaşan Kumlar" (Whispering Sands), 24 Ağustos'ta "Buğday", 25 Ağustos'ta "Rüzgar Eken" (Semina il Vento), 26 Ağustos'ta "Rüya" (Dream), 27 Ağustos'ta "Hayatın Çarkları" (Perjalanan Pertama), 28 Ağustos'ta televizyonda ilk kez yayımlanacak "Değişim Rüzgarı" (Wind of Change), 29 Ağustos'ta yine televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak "Elena", 30 Ağustos'ta "Söğüt Ağacı" (Beed-e Majnoon), 31 Ağustos'ta ise "Sevgili Gloria" (Ama Gloria) ekrana gelecek.

Kaynak: AA

Televizyon, Ağustos, Sinema, Kültür, Güncel, Dünya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT 2'de Ağustos Ayı Sinema Seçkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

10:23
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu tutuklandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:39:48. #.0.2#
SON DAKİKA: TRT 2'de Ağustos Ayı Sinema Seçkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.