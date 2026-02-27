TRT 2 Mart Ayında Ödüllü Filmleri Yayınlayacak

Kültür ve sanat kanalı TRT 2, mart ayı boyunca farklı ülkelerden seçilmiş filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gelecek ay Fransa'dan Almanya'ya, İran'dan Brezilya'ya, Norveç'ten Özbekistan'a uzanan özel seçkide, ödüllü ve televizyonda ilk kez gösterilecek filmler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Programa göre 1 Mart'ta "Himalaya-Bir Şefin Çocukluğu", 2 Mart'ta "Tokyo'da Günbatımı", 3 Mart'ta "Beynimdeki Yangın", 4 Mart'ta "Susuzluk", 5 Mart'ta "Benim Mutlu Ailem", 6 Mart'ta "Sen Burada Yokken", 7 Mart'ta "Hayat Bağı", 8 Mart'ta "Bir Numara", 9 Mart'ta "Albatros", 10 Mart'ta "Mavzer", 11 Mart'ta "Maudie: Hayatın Renkleri", 12 Mart'ta "Akif", 13 Mart'ta "Çocuk ve Balıkçıl", 14 Mart'ta "İnsanın Değeri", 15 Mart'ta "Pazar" filmi yayınlanacak.

Ayrıca 16 Mart'ta "Dans Et Benimle", 17 Mart'ta "At Hırsızları", 18 Mart'ta "Çekirge", 19 Mart'ta "Odaklan Babaanne", 20 Mart'ta "Barış Çikolatası", 21 Mart'ta "Lars ve Ben", 22 Mart'ta "Lara", 23 Mart'ta "Kurt ve Aslan", 24 Mart'ta "Kadın Önde Yürür", 25 Mart'ta "İki Şafak Arasında", 26 Mart'ta "Küçük Ülke", 27 Mart'ta "Tito ve Kuşlar", 28 Mart'ta "Oyun Alanı", 29 Mart'ta "Yaz Mevsimi", 30 Mart'ta "Hayatımın Maçı" ve 31 Mart'ta "Üstad ve Komutan: Dünyanın Uzak Ucu" filmleri izlenebilecek.

Filmler her akşam saat 21.30'da ekrana gelecek.