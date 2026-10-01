TRT Başkanı Yılmaz, TEKNOFEST'i modernleşme hikayesinin dönüm noktası olarak gördü - Son Dakika
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TRT Başkanı Yılmaz, TEKNOFEST'i modernleşme hikayesinin dönüm noktası olarak gördü

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TRT Başkanı Yılmaz, TEKNOFEST\'i modernleşme hikayesinin dönüm noktası olarak gördü
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TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda süren TEKNOFEST'te düzenlenen panelde konuştu. Yılmaz, festivalin ülkenin 250-300 yıllık modernleşme hikayesinin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "TEKNOFEST, ülkemizin 250-300 yıllık uzun modernleşme hikayesinin dönüm noktalarından birisi." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı tarafından "Modernler nasıl tecrübe eder?" başlıklı panel düzenlendi.

Ferudun Yılmaz, panelde yaptığı konuşmanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Panelin tecrübe kavramı etrafında gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, modern dünya içerisinde yaşayanların, o modernitenin kaygı ve umut verici unsurlarına yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Yılmaz, "TEKNOFEST, ülkemizin 250-300 yıllık uzun modernleşme hikayesinin dönüm noktalarından birisi gibi geliyor bana. Yalnızca belirli bir yaş kuşağının ve genç kuşağın değil, topyekun Türkiye'nin geleceğe ilişkin 300 yıllık modernleşme hikayesindeki bir eşiği aşmasının işaretidir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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