TRT, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü için belgesel ve film kuşağı hazırladı - Son Dakika
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TRT, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü için belgesel ve film kuşağı hazırladı

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TRT, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü için Kıbrıs Türk halkının mücadelesini ve adanın tarihsel mirasını özel yapımlarla ekrana taşıyacak. 'Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs' belgeseli ile 'Gölgeler ve Suretler' filmi yarın TRT kanallarında izleyiciyle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT, özel yayınlarla izleyici karşısına çıkacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının hürriyet ve egemenlik mücadelesindeki önemli dönüm noktaları, KKTC'nin 15 Kasım 1983'teki kuruluşuna giden süreç ve adanın tarihsel ve kültürel mirası özel yapımlarla TRT ekranlarına taşınacak.

Kıbrıs Türk halkının tarihine, kültürüne ve mücadelesine ışık tutan "Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs" belgeseli, Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde ve sonrasında yaşananları ele alacak. Belgesel, yarın saat 12.00'de TRT Türk'te, 13.00'te TRT 1'de ve 18.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini ve KKTC'nin kuruluşuna giden süreci anlatan "Bir Sabah Ansızın" belgeseli, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunduğu katılımcıların röportajlarıyla yarın saat 12.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesine tanıklık eden mücahitlerin hikayelerini arşiv görüntüleri ve gerçek tanıklıklarla aktaran "Kıbrıs Mücahitleri" adlı yapım, yarın saat 18.00'de TRT Avaz'da gösterilecek.

TRT 2'de, "Ada'da 500 Yıl-Suriçi" programının ilk bölümü yarın saat 13.00'te, ikinci bölümü ise 20.00'de ekrana gelecek.

TRT Türk'te ise "Kıbrıs Sözlüğü" Hatice Tezcan Nevzat'ın sunumuyla Kıbrıs Türkçesine özgü kelimeleri, deyimleri ve kültürel söyleyişleri saat 16.45'te izleyiciyle buluşturacak.

Aynı gün saat 23.30'da Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" filmi, 1963 Kıbrıs olaylarını genç Ruhsar'ın hikayesi üzerinden anlatacak.

Kaynak: AA
Kültür SanatBelgeselKıbrısGüncelTrtSon Dakika

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