TRT\'nin yeni dizisi Bir Sevdadır\'ın ilk bölümü Conrad İstanbul Bosphorus\'ta gösterildi

TRT'nin yeni dizisi Bir Sevdadır'ın ilk bölümünün gösterimi, Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirildi.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenen galaya TRT yönetimi, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yönetmen Günay Günaydın, oyuncular Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Merve Şeyma Zengin katıldı.
Dizide "Yeşil" karakterini canlandıran Sude Zülal Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada dizinin güçlü ve güzel bir senaryosu olduğunu belirterek, seyircide karşılık bulmasını ümit ettiklerini söyledi.
"Yasin" karakterini oynayan Feyyaz Şerifoğlu ise "Çalışmalarımız yoğun oldu ama şu an için istediğimiz gibi gidiyor. Ekip olarak çok uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Bir aile ortamı var. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.
"Seyircinin seveceği, bizim de çok severek çalıştığımız bir iş"
"İshak" karakterine hayat veren Sinan Tuzcu da dizinin dramatik ve komedi barındıran bir yapım olduğunu söyleyerek, "Seyircinin seveceği, bizim de çok severek çalıştığımız bir iş oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"Tufan" karakterini canlandıran Ekin Mert Daymaz da uzun zamandır böyle bir karakter beklediğini aktararak, "Karakterim normalde oynadıklarımın çok dışında. O yüzden çok heyecanlı, çok mutluyum." diye konuştu.
Oyuncu Merve Şeyma Zengin ise yapımın seyircide nasıl karşılık bulacağını çok merak ettiklerini söyleyerek, herkesi diziyi izlemeye davet etti.
İlk bölümü dün yayınlanan dizi, 2. bölümüyle 7 Şubat'ta 20.00'de TRT 1'de izlenebilecek.
Dizi, çocuklarının geleceğini kurtarmak için çaba gösteren Yeşil'in hayatının, ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişerek beklenmedik bir yola girmesini konu alıyor.
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