Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Kongre Meydanı'na geldi.

TRT Sinema Tırında çocuklara, çizgi film ile ilçenin tarihi eserlerine ve kültürel mirasına yönelik film gösterimi yapıldı.

Çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan yaşadıkları kentin tarihi değerleri hakkında da bilgi edindi.

Etkinliğin ardından çocuklara kırtasiye malzemesi hediye edildi.