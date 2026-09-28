TRT Sinema Tırı Muş'ta çocuklarla buluştu, Vali Çakır da film izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT Sinema Tırı Muş'ta çocuklarla buluştu, Vali Çakır da film izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT Sinema Tırı Muş\'ta çocuklarla buluştu, Vali Çakır da film izledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş kent meydanına konuşlandırılan TRT Sinema Tırı'nda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyonlarını izledi. Çocuklar daha sonra kamu kurumlarının stantlarını gezdi; Vali Avni Çakır, tırın 81 ili gezerek çocuklara sinema keyfi yaşattığını belirtti.

Muş'ta çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, kente geldi.

Kent meydanında konuşlandırılan tırda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Kamu kurumları tarafından meydanda kurulan stantları da gezen çocuklara, görevliler tarafından sergilenen malzeme ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi.

Sinema Tırı'nda çocuklarla birlikte film izleyen Muş Valisi Avni Çakır, TRT Sinema Tırı'nın 81 ili gezerek çocuklara sinema keyfi yaşattığını söyledi.

Çocukların yardımlaşmayı, sevgiyi, hoşgörüyü, değerleri ve milli mücadeleyi anlatan film ve animasyonları izleme imkanı bulduğunu belirten Çakır, "İnşallah büyürken burada izlemiş olduklarımızı ve bu filmlerde anlatılan hikayeleri de hayatımıza her zaman tatbik edeceğiz. Sizleri yarınlara güçlü bir şekilde hazırlamak için tüm bileşenlerimizle, tüm arkadaşlarımızla beraber yoğun bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Esila Ravza Kabak da tırın içinin sinema salonu gibi olduğunu dile getirerek, "İçeride film izledik. Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Ardından kurulan stantları gezdik. Jandarma, kullandıkları bütün araç ve gereçleri bize gösterdi. Bize çeşitli hediyeler verdiler." dedi.

Kaynak: AA
Kültür SanatSinemaKültürGüncelKamuTrtMuşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:04:45. #.0.3#
SON DAKİKA: TRT Sinema Tırı Muş'ta çocuklarla buluştu, Vali Çakır da film izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei