TRT World Forum 2024 yarın başlıyor

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TRT tarafından organize edilen TRT World Forum, 29-30 Kasım'da, "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini 2017'de düzenledikleri, bu yıl 8'incisinin yapılacağı TRT World Forum ile dünyanın dikkatinin Türkiye'ye yöneleceğini söyledi.

TRT World Forum'u, dünyanın daha yaşanabilir ve daha adil bir yer olmasını sağlayacak fikirlerin tartışıldığı bir zemin oluşturmak amacıyla hayata geçirdiklerini belirten Sobacı, dünyada yaşanan olayları, tek merkezli bir medya bakış açısından kurtarmak adına yıllardır verdikleri çabayı daha geniş bir perspektiften, daha gür bir sesle ifade etmenin yollarını aradıklarını anlattı.

TRT World Forum'un, yalnızca bir tartışma platformu değil, aynı zamanda uluslararası sorunlara somut çözüm önerilerinin sunulduğu bir etkileşim sahası olduğunu vurgulayan Sobacı, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Formumuz, küresel ölçekte, alanında uzman isimleri bir araya getirerek, işbirliğine zemin hazırlayan bir rol üstleniyor. TRT World Forum ile farklı coğrafyalarda zulme maruz bırakılanların yükselen seslerine kulak veriyoruz. Mazlumların yanı sıra, yok sayılanları ve yalnızlığa terkedilenleri de uluslararası gündemin ön sıralarına taşıyoruz. Çözüm için yapılabilecekleri ise dünyanın dört bir yanından gelen devlet yetkilisi, politika yapıcı, akademisyen, iş ve fikir insanlarının eşliğinde, akıl ve gönül birliğiyle ele alıyoruz. TRT World Forum, yıllar içerisinde, geleceğin şekillendirilmesine katkı sunan küresel ölçekte fikri bir tartışma platformu olarak çok değerli bir konuma gelmiş bulunuyor."

"Fikir geliştirme zeminlerinin kurulmasına vesile oluyoruz"

TRT Genel Müdürü Sobacı, her geçen yıl, gerek içeriği gerek konu ve konuklarıyla daha da zenginleşen Forum'un, "meseleleri tek bir perspektiften okuma ve anlama gafletine karşı Türkiye'nin ortak tavrının adı" olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"TRT World Forum aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde yansımasını bulan ve 'Daha adil bir dünya mümkün' düsturu ile kuvvetlendirdiği anlayışın da bir ifadesi. Mazlumu ezen, ezilene sessiz kalan hakim küresel sisteme karşı duruşun bir tezahürü. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, biz, TRT World Forum'u, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savaşın yerine barışı, sorunun yerine çözümü koyan ve tüm insanların hakkını koruyan ülkemizin bu bakış açısından aldığımız ilhamla gerçekleştiriyoruz. Uluslararası uzlaşmaların sağlanmasına ve dünyanın geleceğini ilgilendiren her konuda tartışma ve fikir geliştirme zeminlerinin kurulmasına vesile oluyoruz."

"Ne yazık ki yaşadığımız yüzyıl, krizler yüzyılı"

Sobacı, TRT World Forum'un hem küresel hem de bölgesel gündemleri tanımlayan ve etkileyen uluslararası bir konferans olarak yüksek bir standarda sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu yüksek standart çerçevesinde, temayı, tartışma konularını, konukları belirlerken, küresel barış ve refahı desteklemek gibi bir misyonu öncelediklerini vurgulayan Zahid Sobacı, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki yaşadığımız yüzyıl, krizler yüzyılı. Yaşanan siyasi krizlere, iklim krizi ve ekonomik daralmaların, yoksulluk ve zorunlu göçlerin, salgınlar ve gelecek kaygısının eklendiği bir yüzyıl. Tüm bu sorunlar insanlık üzerinde zaten yeterince baskı oluşturuyor. Bunların üzerine bir de savaşlar ve hatta soykırımlar eklenince, iş içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Birilerinin kendi çıkarları uğruna desteklediği bu gelişmeler, sadece cereyan ettikleri bölgeyi değil, aslında tüm dünyayı ve topyekun insanlığı hedef alıyor. Dolayısıyla, insanlığın geleceğini belirleyecek krizlerle sınanıyoruz. TRT olarak, böylesi bir dönemde, daha iyi bir gelecek için yayıncılık sorumluluğuyla elimizi taşın altına koymamız gerektiğine inanıyoruz."

Bu sorumlulukla düzenledikleri Forum'un temalarını, hem mevcut küresel durumun fotoğrafını çekmek hem de haklı olanların sesini daha gür şekilde duyurmak için belirlediklerini aktaran Sobacı, bu yıl belirlenen "Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümleri Yönetmek" temasının da bu gayretin sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Zahid Sobacı, "İnsanlık olarak yaşadığımız sorunların hepimizi, bir kader döngüsüne taşıdığının farkına varmadan, tüm eylemlerimizin bizi bir kırılma noktasına getirdiğini algılamadan sorunlarımızı çözmemizin mümkün olmadığını görüyoruz." dedi.

"Açık oturum ve yuvarlak masa toplantılarında önemli konular tartışılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların Foruma katılmasının planlandığını belirten Sobacı, "Düzenlendiği yedi yıl boyunca TRT World Forum'un açılışını yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın, her yıl Forumumuzda gerçekleştirdiği konuşmalar, tüm dünyada büyük yankı uyandırıyor. Bu yıl da çok etkili bir konuşmaya şahitlik edeceğimize eminim." değerlendirmesini yaptı.

Foruma bu sene, farklı coğrafyalardan 1500'den fazla katılımcı ve 30'dan fazla ülkeden 150'ye yakın konuşmacının katılacağını anlatan Sobacı, konuşmacıların, iki gün sürecek etkinlik boyunca, açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarında önemli konuları tartışacağını ifade etti.

İklim krizinden ekonomiye, jeopolitikten teknolojiye, medyadan uluslararası hukuka kadar gündemdeki önemli konuların ele alınacağını kaydeden Zahid Sobacı, Forum kapsamındaki oturumlara, farklı ülkelerden eski Cumhurbaşkanları, hem eski hem mevcut bakanlar, büyükelçiler, uluslararası kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, temsilcileri, insan hakları savunucuları ve iş insanlarının katılacağını bildirdi.

Sobacı, uzmanlar ve akademisyenler arasında gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantılarında, Afrika'dan Avrupa'ya, Orta Asya'dan Asya Pasifik'e kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan en önemli soru ve sorunlara, cevaplar ve çözümlerin aranacağını anlattı.

Sadece TRT World Forum değil, TRT olarak yıl boyunca düzenledikleri tüm etkinlikler ve yaptıkları yayınlarda Gazze konusunun gündemlerinden düşmediğine işaret eden Sobacı, Gazze'de süren soykırımın Forum'un da öne çıkan oturumlarında konuşulacağını aktardı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, "İlgiyle takip edilecek önemli bir başlığımız ise 'Türkiye' olacak. 'Küresel Savunma Sanayinin Yeni Aktörü: Türkiye' başlıklı yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayisini ve bu alandaki en yeni gelişmeleri uzmanlarıyla değerlendireceğiz." bilgisini verdi.