TRT World Forum 2026'da yapay zekanın askeri kullanım riskleri masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TRT World Forum 2026'da yapay zekanın askeri kullanım riskleri masaya yatırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TRT World Forum 2026'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumda yapay zekada hesap verebilirlik, etik ve hukuki düzenlemeler ile dezenformasyon ve askeri kullanım riskleri ele alındı. Konuşmacılar sorumluluğun belirlenmesi ve insan denetiminin önemini vurguladı.

TRT World Forum 2026 kapsamında düzenlenen oturumda, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımında hesap verebilirlik, etik ve hukuki düzenlemeler, dezenformasyonla mücadele ile teknolojinin askeri alanda kullanımının doğurduğu riskler ele alındı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2026'da "Yapay Zeka Çağında Sorumluluğu Yönetmek" oturumu düzenlendi.

TRT World muhabiri Jaffar Hasnain moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Oxford Üniversitesi Dijital Diplomasi Profesörü ve Oxford Dijital Diplomasi Araştırma Grubu Başkanı Corneliu Bjola, Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Küresel ve Yeni Ortaya Çıkan Riskler Başkanı Jean-Marc Rickli, IQuilibriumAI Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jimena Sofia Viveros Alvarez, CEU San Pablo Üniversitesi Yapay Zeka Etiği Profesörü ve Raight.ai Üst Yöneticisi (CEO) Idoia Salazar ile Parsons Tasarım Okulu Sanat, Medya ve Teknoloji Bölümü Profesörü ve "Stop Killer Robots" Kampanyası Başkanı Peter Asaro konuşmacı olarak yer aldı.

Alvarez buradaki konuşmasında, yapay zekanın geliştirilmesinden kullanımına kadar tüm aşamalarda yer alan tarafların, aldıkları kararlar ve ortaya çıkan sonuçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Geliştiricilerin piyasaya sundukları sistemlerden ve bunların doğurduğu risklerden sorumlu olduğunu ifade eden Alvarez, yapay zeka sistemlerini kullanma kararı alan kişilerin de bu kararların sonuçlarına ilişkin sorumluluk taşıdığını söyledi.

Alvarez, yapay zekayla bağlantılı olaylarda alınan kararların arkasında insanların bulunduğuna dikkati çekerek, sorumluluğun her durumda belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın kullanımına yönelik düzenlemeler

CEU San Pablo Üniversitesi Yapay Zeka Etiği Profesörü ve Raight.ai CEO'su Salazar da yapay zekaya yönelik yasal düzenlemelerin inovasyon üzerindeki olası etkilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Yapay zekayı otomobil ve internet gibi toplum üzerinde büyük etkiler yaratan teknolojilere benzeten Salazar, düzenlemelerin teknolojinin kendisinden ziyade kullanımına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Salazar, yapay zekaya ilişkin düzenlemelerde insan haklarının korunmasının temel amaçlardan biri olduğunu vurgulayarak, mahremiyet başta olmak üzere çeşitli hakları koruyan mevcut yasaların da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka, yanlış bilgilerin yayılmasını ve doğrulanmasını zorlaştırıyor

Oxford Üniversitesi Dijital Diplomasi Profesörü ve Oxford Dijital Diplomasi Araştırma Grubu Başkanı Bjola, yapay zekanın dezenformasyonun üretilme maliyetini önemli ölçüde düşürdüğünü ve yanlış bilgilerin çok daha hızlı yayılmasına olanak sağladığını belirtti.

Dezenformasyonun yüzyıllardır var olduğunu ancak geçmişte bu tür faaliyetlerin önemli miktarda kaynak ve zaman gerektirdiğini kaydeden Bjola, yapay zekayla yanlış içeriklerin düşük maliyetle ve gerçek zamanlı üretilebilir hale geldiğini söyledi.

Bjola, yapay zekayla oluşturulan sahte görüntü ve ses kayıtlarının (deepfake) yalnızca dezenformasyon üretmekle kalmadığını, yanlış bilgileri çürütmek için kullanılan kanıtların güvenilirliğini de tartışmalı hale getirdiğini vurguladı.

Askeri alanda yapay zeka kullanımında insan denetimi önemli

Parsons Tasarım Okulu Sanat, Medya ve Teknoloji Bölümü Profesörü ve "Stop Killer Robots" Kampanyası Başkanı Asaro da yapay zekanın askeri hedef belirleme süreçlerinde kullanılmasının ciddi hukuki ve etik sorumluluklar doğurduğuna dikkati çekti.

Yapay zeka sistemlerinin çok sayıda hedef belirleyebildiğine işaret eden Asaro, bu durumun sivillerin zarar görme riskini artırabileceği görüşünü paylaştı.

Asaro, askeri kararların yapay zekaya devredilmesinde insan denetiminin önemini vurgulayarak, teknolojiyi geliştirenlerin ve kullananların hesap verebilirliğini sağlayacak açık yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yapay zeka güvenlik anlayışını dönüştürüyor

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Küresel ve Yeni Ortaya Çıkan Riskler Başkanı Rickli, yapay zekanın güvenlik alanında veri analizini hızlandırma, askeri operasyonları destekleme ve mevcut güvenlik anlayışını dönüştürme gibi üç temel işlevi bulunduğunu kaydetti.

Yapay zeka destekli sistemlerin hedef tespitinde kullanılmaya başlandığını aktaran Rickli, bu teknolojilerin bilgi güvenliği ve dezenformasyon alanlarında da önemli değişimlere yol açtığını dile getirdi.

Kaynak: AA
DezenformasyonYapay ZekaTeknolojiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:52
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor “Ayağımı küçültün“ diyen bile var
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! "Ayağımı küçültün" diyen bile var
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:27:03. #.0.2#
SON DAKİKA: TRT World Forum 2026'da yapay zekanın askeri kullanım riskleri masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android