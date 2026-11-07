TRT World Forum 2026'da yapay zekanın askeri kullanım riskleri masaya yatırıldı

TRT World Forum 2026 kapsamında düzenlenen oturumda, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanımında hesap verebilirlik, etik ve hukuki düzenlemeler, dezenformasyonla mücadele ile teknolojinin askeri alanda kullanımının doğurduğu riskler ele alındı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2026'da "Yapay Zeka Çağında Sorumluluğu Yönetmek" oturumu düzenlendi.

TRT World muhabiri Jaffar Hasnain moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Oxford Üniversitesi Dijital Diplomasi Profesörü ve Oxford Dijital Diplomasi Araştırma Grubu Başkanı Corneliu Bjola, Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Küresel ve Yeni Ortaya Çıkan Riskler Başkanı Jean-Marc Rickli, IQuilibriumAI Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jimena Sofia Viveros Alvarez, CEU San Pablo Üniversitesi Yapay Zeka Etiği Profesörü ve Raight.ai Üst Yöneticisi (CEO) Idoia Salazar ile Parsons Tasarım Okulu Sanat, Medya ve Teknoloji Bölümü Profesörü ve "Stop Killer Robots" Kampanyası Başkanı Peter Asaro konuşmacı olarak yer aldı.

Alvarez buradaki konuşmasında, yapay zekanın geliştirilmesinden kullanımına kadar tüm aşamalarda yer alan tarafların, aldıkları kararlar ve ortaya çıkan sonuçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Geliştiricilerin piyasaya sundukları sistemlerden ve bunların doğurduğu risklerden sorumlu olduğunu ifade eden Alvarez, yapay zeka sistemlerini kullanma kararı alan kişilerin de bu kararların sonuçlarına ilişkin sorumluluk taşıdığını söyledi.

Alvarez, yapay zekayla bağlantılı olaylarda alınan kararların arkasında insanların bulunduğuna dikkati çekerek, sorumluluğun her durumda belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın kullanımına yönelik düzenlemeler

CEU San Pablo Üniversitesi Yapay Zeka Etiği Profesörü ve Raight.ai CEO'su Salazar da yapay zekaya yönelik yasal düzenlemelerin inovasyon üzerindeki olası etkilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Yapay zekayı otomobil ve internet gibi toplum üzerinde büyük etkiler yaratan teknolojilere benzeten Salazar, düzenlemelerin teknolojinin kendisinden ziyade kullanımına odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Salazar, yapay zekaya ilişkin düzenlemelerde insan haklarının korunmasının temel amaçlardan biri olduğunu vurgulayarak, mahremiyet başta olmak üzere çeşitli hakları koruyan mevcut yasaların da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Yapay zeka, yanlış bilgilerin yayılmasını ve doğrulanmasını zorlaştırıyor

Oxford Üniversitesi Dijital Diplomasi Profesörü ve Oxford Dijital Diplomasi Araştırma Grubu Başkanı Bjola, yapay zekanın dezenformasyonun üretilme maliyetini önemli ölçüde düşürdüğünü ve yanlış bilgilerin çok daha hızlı yayılmasına olanak sağladığını belirtti.

Dezenformasyonun yüzyıllardır var olduğunu ancak geçmişte bu tür faaliyetlerin önemli miktarda kaynak ve zaman gerektirdiğini kaydeden Bjola, yapay zekayla yanlış içeriklerin düşük maliyetle ve gerçek zamanlı üretilebilir hale geldiğini söyledi.

Bjola, yapay zekayla oluşturulan sahte görüntü ve ses kayıtlarının (deepfake) yalnızca dezenformasyon üretmekle kalmadığını, yanlış bilgileri çürütmek için kullanılan kanıtların güvenilirliğini de tartışmalı hale getirdiğini vurguladı.

Askeri alanda yapay zeka kullanımında insan denetimi önemli

Parsons Tasarım Okulu Sanat, Medya ve Teknoloji Bölümü Profesörü ve "Stop Killer Robots" Kampanyası Başkanı Asaro da yapay zekanın askeri hedef belirleme süreçlerinde kullanılmasının ciddi hukuki ve etik sorumluluklar doğurduğuna dikkati çekti.

Yapay zeka sistemlerinin çok sayıda hedef belirleyebildiğine işaret eden Asaro, bu durumun sivillerin zarar görme riskini artırabileceği görüşünü paylaştı.

Asaro, askeri kararların yapay zekaya devredilmesinde insan denetiminin önemini vurgulayarak, teknolojiyi geliştirenlerin ve kullananların hesap verebilirliğini sağlayacak açık yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yapay zeka güvenlik anlayışını dönüştürüyor

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Küresel ve Yeni Ortaya Çıkan Riskler Başkanı Rickli, yapay zekanın güvenlik alanında veri analizini hızlandırma, askeri operasyonları destekleme ve mevcut güvenlik anlayışını dönüştürme gibi üç temel işlevi bulunduğunu kaydetti.

Yapay zeka destekli sistemlerin hedef tespitinde kullanılmaya başlandığını aktaran Rickli, bu teknolojilerin bilgi güvenliği ve dezenformasyon alanlarında da önemli değişimlere yol açtığını dile getirdi.