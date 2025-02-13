Trudeau, AB ile Ticaret İlişkilerini Gündeme Getirdi

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BRÜKSEL, 13 Şubat (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau çarşamba günü Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmede Kanada ile AB arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ilişkilere vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı sonrasında gerçekleşen görüşmede, ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği konularına öncelik verildi.

Küresel ticaret dinamiklerini de ele alan liderler, taraf oldukları Stratejik Ortaklık Anlaşması ve Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın ekonomik istikrarı desteklemedeki önemine dikkat çekti.

Liderler, giderek daha rekabetçi hale gelen küresel ortamda yol alabilmek için özellikle Kanada'nın G7 Dönem Başkanlığı bağlamında Kanada-AB işbirliğinin önemini vurguladı.

Trudeau basın toplantısında, "ABD en son gümrük vergisi uyguladığında önemli iş kayıpları yaşamıştı. Yeni vergilerin de ABD'deki büyüme ve refahı tehlikeye atacağına dikkat çekiyoruz" dedi.