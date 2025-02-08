Trudeau'dan Trump'a İlhak Tehdidi Yanıtı - Son Dakika
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Trudeau'dan Trump'a İlhak Tehdidi Yanıtı

Trudeau, Trump'ın Kanada'yı ilhak tehdidinin gerçek bir tehdit olduğunu belirtti.

08.02.2025 11:07
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OTTAWA, 8 Şubat (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhak tehdidinin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

CBC News'in bildirdiğine göre Trudeau, cuma günü Toronto'da düzenlenen Kanada-ABD Ekonomik Zirvesi'nde iş liderlerine yaptığı konuşmada söz konusu tehdidin nedeninin Kanada'nın kritik madenlerine erişim isteği olabileceğini belirtti.

Trudeau, "Trump, bunu en kolay şekilde yapmanın yolunun ülkemizi bünyesine katmak olduğunu düşünüyor ve bu, gerçek bir tehdit" ifadelerini kullandı. Trudeau, Trump'ı harekete geçiren şeyin, ABD'nin Kanada'daki kritik maden kaynaklarından faydalanma isteği olduğunu söyledi.

CTV News'in bildirdiğine göre Trudeau, Kanada'nın ABD ile ticaret ilişkileri söz konusu olduğunda ülkenin önündeki kilit öneme sahip sorunları ana hatlarıyla özetledikten sonra söz konusu açıklamayı yaptı.

Trudeau, Kanada'nın hem kısa vadede Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine karşı taktiksel bir tepkiye hem de uzun vadede daha az işbirliği sağlayacak bir ABD ile başa çıkma stratejisine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Trump yönetiminin geçtiğimiz hafta Kanada'dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi uygulayacağını duyurması üzerine Kanada da, 155 milyar Kanada doları (107 milyar ABD doları) tutarındaki ABD mallarına yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulama planı ile yanıt vermişti. Daha sonra iki ülke söz konusu gümrük vergilerini en az 30 günlüğüne durdurmuştu. Trump, Kanada'nın yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trudeau'dan Trump'a İlhak Tehdidi Yanıtı - Son Dakika

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