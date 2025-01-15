Trudeau, Gümrük Vergilerine Karşı Toplantı Yapacak

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OTTAWA, 15 Ocak (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke çıkarlarını savunmaya odaklanmak üzere 20-21 Ocak tarihlerinde hükümet toplantısı yapacağını duyurdu.

Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirme planını duyuran Donald Trump da 20 Ocak tarihinde yemin ederek göreve başlayacak.

Trudeau, salı günü yaptığı açıklamada hükümetin, yeni ABD yönetiminin gümrük vergisi tehditleri karşısında Kanada'nın çıkarlarını koruyup savunacağını söyledi.

Başbakan, " Hükümet, Kanada'nın ABD ile ilişkilerini güçlendirmek, Kanada'nın yatırımları ve istihdamını korumak ve iki ülke arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ilişkiyi açık şekilde ortaya koymak için imkanları sonuna kadar kullanacak" dedi.

Kanada hükümeti, sınır ötesi ticaretin desteklenmesi, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve sınırın her iki tarafında da istihdam yaratılması gibi öncelikleri ilerletmeye odaklanacak.

Başbakan, geçen hafta istifa edeceğini ve halefi seçilene kadar görevde kalacağını açıklamıştı.