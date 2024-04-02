NEW ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı 454 milyon dolarlık davada, mal varlıklarının haczedilmesinin önüne geçmek için gereken 175 milyon dolarlık teminatı ödedi.
Buna göre, Trump, söz konusu davada, 175 milyon dolarlık teminatı ödeyerek mal varlıklarına el konulması riskini ortadan kaldırdı.
Mahkeme, davanın Trump lehinde sonuçlanması halinde 175 milyon dolar teminatın iade edileceğini duyurdu.
Trump'ın avukatlarından Alina Habba, "Söz verildiği gibi Başkan Trump ödemeyi yaptı. Bu haksız kararı geçersiz kılmayı ve temyizde haklarını savunmayı dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu.
Trump hakkındaki dolandırıcılık davası
New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.
2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat'ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump'a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.
Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplamda 175 milyon doları teminat olarak sağlaması gerekiyordu.
Son Dakika › Güncel › Trump, 454 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında teminat ödedi - Son Dakika
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, cinnet getirdiği iddia edilen bir baba, bir kızını öldürdü, diğerini yaraladıktan sonra aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Baba hastanede hayatını kaybederken, 10 yaşındaki kızının hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bolu'nun Çaydurt bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, gece saatlerinde alevleriyle çevreyi aydınlattı. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın kendi evinde Altınordu ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarla maça hazırlanıyor.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Göztepe maçı öncesi düzenlediği toplantıda hala şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, taraftarlara takımlarını destekleme çağrısı yaptı. Durul, takımın son haftalarda beklenen performansı gösterememesinin yönetimi derin şekilde üzdüğünü söyledi ve hala şampiyonluk şansı olduğuna inandığını dile getirdi. Ayrıca, Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü bulunduğunu vurgulayan Durul, Göztepe maçının birlik ve beraberliği pekiştirecek tarihi bir mücadele olacağını ifade etti.
Ramazan ayının manevi havasını vatandaşlara en iyi şekilde hissettirmek adına birçok farklı program düzenleyen Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir ay yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca çocuklar, atölyeler, tiyatro gösterileri, kukla gösterileri ve çeşitli oyunlarla eğlenme fırsatı buluyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların kalplerini Ramazan ayına ısındıklarını belirterek, etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yerel seçimlerde kadın muhtar sayısı geçtiğimiz döneme göre artış gösterdi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Özesentepe Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi. Ak, seçim sonucunda mutluluğunu dile getirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, hafif yan yattığı belirlenince mühürlenen 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Erdemli Belediyesi tarafından mühürlenen binanın yıkımına karar verildi. Binanın çevresinde önlem alan ekipler, yanındaki apartmanlarda oturan vatandaşları tahliye etti. Yıkım işlemi kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?