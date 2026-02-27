Trump'a Epstain Soruşturması İçin Çağrı - Son Dakika
Trump'a Epstain Soruşturması İçin Çağrı

27.02.2026 22:49
Robert Garcia, Trump'ın Epstein soruşturmasında ifade vermesi gerektiğini duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, ABD Başkanı Donald Trump'ı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında ikinci kez ifade vermeye çağırdı.

Garcia, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Epstein soruşturması çerçevesinde ifade vermesiyle bağlantılı olarak Trump'ın da ifade vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin Clinton'ı ifadeye çağırarak 40 yılı aşkın süredir devam eden bir geleneği bozduğunu savunan Garcia, "Cumhuriyetçiler artık yeni bir emsal oluşturdular, o da başkanları ve eski başkanları ifade vermeye çağırmak. Bu nedenle dün yaptığımız çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Başkan Trump'ın resmen gelip Denetleme Komitesi önünde ifade vermesini istiyor ve talep ediyoruz." dedi.

Robert Garcia, Trump'ın Epstein dosyalarında Ghislaine Maxwell ve Epstein'ın yanında "neredeyse herkesten daha fazla" yer aldığını ileri sürerek, "Bu nedenle Başkan'ın, Adalet Bakanlığından bazı dosyaların neden kayıp olduğu, Beyaz Saray'ın neden bir örtbas girişiminde bulunduğu ve bu yönetimde neden bu soruşturmayı bir aldatmaca olarak adlandırmaya devam ettiğimiz konusunda soruları yanıtlamasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Epstein soruşturmasına ilişkin tüm ifadelerin basına açık gerçekleştirilmesi ya da sonrasında dökümünün veya video kaydının paylaşılması gerektiğini belirten Garcia, dün yaptığı açıklamada da Trump'ı söz konusu dava kapsamında ifade vermeye çağırmıştı.

Kaynak: AA

