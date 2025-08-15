Trump'a Hukukî Mücadele - Son Dakika
Trump'a Hukukî Mücadele

15.08.2025 17:08
Washington polisiyle ilgili yetki aşımı sebebiyle Trump yönetimine dava açıldı.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Washington'daki Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak atamasına yetki aşımı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Columbia Bölgesi Başsavcısı Brian Schwalb, Başkan Trump'ın Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla aldığı kararlarla ilgili yargıya başvurdu.

Buna göre Schwalb, Washington yönetiminin bir federal yetkili olan Cole'u bir polis şefinin sahip olduğu bütün yetkilerle "Acil Durum Polis Komiseri" olarak atamasının, ABD Başkanı'nın yasalar kapsamındaki yetkilerinin "çok ötesine geçtiği" gerekçesiyle dava açtı.

Dava kapsamında Schwalb, mahkemeden polis teşkilatının kontrolünün Columbia bölgesinde kalmasını ve Trump tarafından Washington'da ilan edilen "kamu güvenliği acil durumunun" sonlandırılmasını istedi.

Schwalb, söz konusu davayı açmasının ardından yaptığı konuşmada, "Yönetimin hukuka aykırı eylemleri, Washington'ı evleri olarak adlandıran 700 bin ABD'linin onuruna ve özerkliğine bir hakarettir. Bu, bölgenin (Columbia) bugüne kadar karşılaştığı en büyük özyönetim tehdididir ve bunu durdurmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'de Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan etmişti.

Adalet Bakanı Pam Bondi, Metropolitan Polis Departmanının herhangi bir karar almadan önce Cole'dan onay alması gerektiğini açıklamıştı.

Başkent Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise dün 800 Ulusal Muhafız'ın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı. Açıklamada, bu askerlerin silahlı olmadığı ve gözaltına alma gibi kolluk görevleri üstlenmeyeceği belirtilmiş, gerekmesi halinde askerlerin kolluk görevi de yapacak hazırlığa sahip olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Washington, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

