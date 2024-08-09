Trump'a suikast girişimi öncesinde polis uyarıda bulunmuş - Son Dakika
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Trump'a suikast girişimi öncesinde polis uyarıda bulunmuş

ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor.

09.08.2024 11:41
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ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor.

Washington Post gazetesinin internet sayfasında, eski Başkan Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen videolar paylaşıldı.

Söz konusu videolarda, yerel bir polisin, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açmasının hemen ardından, saldırganın kullandığı alanın güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Gizli Servis'i önceden uyardığını söylemesi dikkati çekti.

Polis videoda, "Onlara oraya birilerini görevlendirmeleri gerektiğini söyledim. Bunu salı günü söyledim." ifadelerini kullandı.

Videoda, yerel bir polis memurunun "Neden çatıda değildik?" sorusu üzerine meslektaşının, "Gizli servis orada birilerini görevlendireceğini söylemişti." dediği duyuluyor.

Başka bir videoda da yerel polis memurunun, saldırı olmadan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığı ve saldırganı tespit etmesinin ardından geri indiği görüldü.

Gizli Servis'ten söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'a suikast girişimi öncesinde polis uyarıda bulunmuş - Son Dakika

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