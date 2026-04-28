Trump'a suikast girişimi sonrası gazetecilik etiği tartışması - Son Dakika
Trump'a suikast girişimi sonrası gazetecilik etiği tartışması

28.04.2026 20:00
CBS muhabiri Norah O'Donnell'ın Trump'a saldırganın manifestosundan alıntı yaparak soru sorması, gazetecinin sınırlarını tartışmaya açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimi sonrası medyada tartışmalar sürüyor. En çok konuşulan konulardan biri, saldırının ertesi günü Trump ile CBS News muhabiri Norah O'Donnell arasında geçen röportaj. O'Donnell, Trump'a saldırganın manifestosundan alıntı yaparak 'Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin suçlarıyla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim' dedi. Trump buna sert tepki göstererek muhabiri 'korkunç insanlar' olarak nitelendirdi ve kendini savundu.

Bu olay, bir gazetecinin devlet başkanına yönelttiği soruların sınırlarını gündeme getirdi. Gazetecinin kamu adına soru sorma özgürlüğü vardır ancak bu özgürlük tuzak kurma, itham etme veya kişilik haklarını ihlal etme hakkını vermez. Saldırganın manifestosundaki yüz kızartıcı iddiaları doğrudan okumak yerine, daha dolaylı ve mesafeli sorular sorulabilirdi. Trump'ın hakaret içeren tepkisi yanlış olsa da, gazetecinin de mesleki ilkelere uymadığı açıktır.

Ayrıca, bir saldırganın eylemlerini haklı göstermek için yazdığı ifadeleri yayınlamak, medyanın teröristin sözcüsü haline gelmesine ve saldırının parçası olmasına yol açabilir. Bu nedenle medyanın bu tür içerikleri yayınlarken dikkatli olması gerekir.

Son Dakika Güncel Trump'a suikast girişimi sonrası gazetecilik etiği tartışması - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump'a suikast girişimi sonrası gazetecilik etiği tartışması - Son Dakika
