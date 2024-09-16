FBI, Trump'a Suikast Girişimini Soruşturuyor - Son Dakika
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FBI, Trump'a Suikast Girişimini Soruşturuyor

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimini soruşturuyor, şüpheli yakalandı. Trump güvende.

16.09.2024 01:17
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıkladı.

FBI'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevlilerin Florida West Palm Beach'e intikal ettikleri bildirildi.

Açıklamada, "FBI, eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi gibi görünen olayı soruşturuyor." ifadesi kullanıldı.

West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, yaptığı açıklamada, Gizli Servis ajanının çitlerin arasından çıkan silahın namlusunu fark ettiğini ve şüpheliye doğru ateş açtığını bildirdi.

Bradshaw, görgü tanığının ifadesi sayesinde şüpheliyi yakalayabildikleri, silahlı kişinin Trump'tan yaklaşık 400-500 metre uzakta olduğu bilgisini verdi.

Şüphelinin 2 sırt çantası ve aksiyon kamerasının olduğunu kaydeden Bradshaw, zanlının daha sonra silahını bırakarak arabayla kaçtığını belirtti.

Martin County Şerifi William Snyder da şüphelinin yakalandığında üzerinde silahının olmadığını ifade etti.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida'da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden ile Yardımcısı Kamala Harris'in, Trump'ın golf oynadığı Trump Uluslararası Golf Sahası'ndaki güvenlik olayıyla ilgili bilgilendirildikleri belirtilerek, güvende olduğunu bilmelerinin kendilerini rahatlattığı ve düzenli bilgi almaya devam edileceği bildirilmişti.

Olayla ilgili bir şüpheli yakalanmıştı

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump'tan ilk açıklama

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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